El nombre de Juan Martín Lucero se ha transformado en la gran obsesión de Universidad de Chile en este mercado de fichajes, pero las negociaciones con Fortaleza no han sido sencillas y mantienen en vilo a los hinchas azules.

La demora para destrabar la situación del “Gato” ha obligado a la dirigencia de Azul Azul a trabajar en paralelo, evaluando alternativas en caso de que la operación no llegue a buen puerto.

En ese escenario, el club laico no quiere cometer errores financieros ni hipotecar el proyecto deportivo por una sola incorporación.

Sigue la teleserie entre la U y Juan Martín Lucero | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Con Octavio Rivero ya integrado al plantel y Eduardo Vargas como uno de los referentes ofensivos, en la U saben que el próximo movimiento debe ser preciso. Por lo mismo, las decisiones se están tomando con mesura.

Coke Hevia revela los planes de la U si se cae Lucero

En ese contexto, el periodista Coke Hevia entregó información clave sobre el plan B que manejan el Romántico Viajero. En conversación con Bolavip Chile, el comunicador aseguró que en el CDA ya tienen nombres avanzados en caso de que el ex Colo Colo no llegue.

“La U tiene dos delanteros arreglados en caso de que se caiga Juan Martín Lucero. La U está llevando las negociaciones como tiene que llevar”, partió diciendo el conductor del programa Pauta de Juego.

Además, Hevia reveló quiénes son los atacantes que aparecen en carpeta. “Yo tengo la información de que Mastriani y Romero están en la lista, están. Lucero tiene otra categoría, pero si tuviese que quedarse con Mastriani o Romero es parte de. No puede tirar la casa por la ventana por un jugador de 34 años”, sentenció.

