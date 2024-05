Coke Hevia frena en seco la celebración de Universidad de Chile: "La U no jugó bien"

Universidad de Chile consiguió una importante victoria 3-1 ante Unión La Calera, aunque no logró convencer a los críticos. Uno de los que cuestionó el rendimiento de equipo de Gustavo Álvarez fue Coke Hevia. El periodista aseguró que los azules no exhibieron buen nivel a pesar del triunfo.

Así lo expresó el reconocido comunicador en conversación con Bolavip Chile. Para él, los azules sufrieron con el césped sintético del Estadio Nicolás Chahuán Nazar y con las bajas que tuvo para este duelo. Cabe destacar que no estuvieron presentes Matías Zaldivia y Marcelo Morales.

“La U no tiene términos medios: o juega muy bien o juega mal. La gracia es que gana, pero hoy no jugó bien. No colabora la cancha ni tanto cambio, hubo harto posicional. Habían cuatro jugadores fuera de posición, pero le resultó”, comenzó aseverando.

Tras ello, Hevia continuó su análisis y advirtió que a Universidad de Chile le siguen convirtiendo. El cerrojo defensivo de los azules venía siendo clave. “Ganó, sigue puntero y con buena diferencia. Pero no me gustó lo de la U. Otro detalle: le volvieron a anotar. Gana, es cierto, pero le volvieron a anotar”, complementó.

Universidad de Chile venció 3-1 a Unión La Calera.

Universidad de Chile recupera dos figuras

Luego de la victoria, el cuerpo técnico de la U deberá rearmar el equipo pensando en Universidad Católica. ¿La razón? Para este compromiso recuperará a los dos jugadores que quedaron al margen por suspensión ante Unión La Calera. El dibujo táctico, aparentemente, volverá a cambiar.

Decisiones que Gustavo Álvarez deberá tomar durante la semana. No hay tiempo para descansar para el plantel de la U, que este martes retomará las prácticas con miras al Clásico Universitario. Los azules quieren mantener el invicto y la racha que acumulan hace cuatro partidos ante uno de los archirrivales históricos.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será ante Universidad Católica. Se jugará el sábado 18 de mayo, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.