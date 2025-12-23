Universidad de Chile tomó una importante decisión: Francisco Meneghini será su nuevo entrenador. El estratega argentino agarró la posta y asumirá el desafío más importante de toda su carrera.

Dicho paso fue analizado por Jorge “Coke” Hevia a través de su cuenta personal de X: el periodista advirtió que una figura azul puede tener un salto en su rendimiento. ¿A quién apuntó?

Además de mencionar la importancia de contar con un delantero de jerarquía, llamó a observar a Felipe Salomoni. Puede tener un rol fundamental por el sector izquierdo del campo.

“Será interesante analizar tácticamente la llegada de Paqui a la U. Si comparamos como jugaba en O’Higgins, puede haber un plus táctico que potenciaría a algunos jugadores”, comenzó señalando.

En dicha línea, el reconocido comunicador agregó: “El 9 es clave y no sé por qué me tinca que Felipe Salomoni puede ser importantísimo para Paqui. Falta definir los cupos (de extranjeros)”.

Para Coke Hevia, el arribo de Francisco Meneghini a Universidad de Chile será clave para Felipe Salomoni. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Felipe Salomoni en Universidad de Chile

Durante la reciente campaña, el lateral izquierdo de 22 años disputó una totalidad de 21 compromisos con la camiseta azul. En tales encuentros, anotó un gol y entregó dos asistencias.

Cabe consignar que Felipe Salomoni está a préstamo en Universidad de Chile desde Guaraní. Tiene opción de compra en tres tramos: 600 mil USD en este libro de pases, 700 mil USD en el siguiente y 850 mil USD a fines de 2026.

En resumen:

Meneghini suele utilizar esquemas que potencian las bandas (como el 3-4-3 o 3-5-2), donde los laterales tienen libertad para transformarse en extremos. Para Hevia, la capacidad de despliegue de Salomoni encaja perfecto con esta idea: