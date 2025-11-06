Universidad de Chile logró una revitalizadora victoria dentro de la Liga de Primera, en la que en su duelo pendiente ante Everton de Viña del Mar se impuso por 2-0 en el Estadio Santa Laura y se mantiene firme en la lucha por el Chile 2 en la recta final del torneo.

Después de este partido, el entrenador azul Gustavo Álvarez habló con los medios de comunicación y fue consultado sobre lo que es la titularidad de Matías Sepúlveda por encima de Felipe Salomoni, la que hoy en día genera mucho debate en los hinchas, pero el DT responde.

“(A Salomoni) Le está faltando superar a Sepúlveda, yo cuando hay un duelo en un puesto los jugadores saben lo que hacen bien, lo que tienen que mejorar y cuál es su función específica”, parte señalando Álvarez.

Agregando a esto, el estratega argentino deja en claro que él siempre hace un análisis muy profundo previo a los partidos para conceder titularidades, en la que asegura que nadie tiene el puesto confirmado y que para ello, luchan día a día en los entrenamientos.

Salomoni tiene competencia con Sepúlveda | Foto: Photosport

“Siempre que me inclino por un nombre propio, el otro puede estar bien, pero por ahí el que juega como titular está muy bien, entonces analizo el todo en el día a día y tomo decisiones con respecto a ese puesto y todos los demás”, remarca.

Álvarez pone la tarea en la U

Finalmente, Álvarez dejó una importante tarea dentro de la Universidad de Chile para lo que es esta recta final del torneo, en la que el equipo no ha podido producir goles en base a jugadas, lo que sin duda es un problema a resolver pensando en los próximos duelos.

“Hemos hechos muchos goles de pelota parada, nosotros hemos conseguido goles (en esa vía), yo plantearía al revés, tenemos que empezar a hacer más goles de jugadas”, cerró.