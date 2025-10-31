Universidad de Chile se despidió de la Copa Sudamericana tras un doloroso resultado en Argentina, en la que tras un polémico arbitraje del juez venezolano Alexis Herrera, terminó cayendo por 1-0 ante Lanús.

Después de lo que fue este partido, un histórico azul como lo es Sergio Vargas tomó la palabra en Radio ADN y se refirió a lo que fue este duelo, en la que partió cayéndole a Gustavo Álvarez tras una polémica decisión en el duelo: la salida de Felipe Salomoni.

“No había terminado bien muchas jugadas, pero era el que más peligro llevaba al arco rival. Pensé que Sepúlveda entraría por Poblete, podía buscar variantes para desequilibrar a una defensa muy cerrada”, partió señalando Vargas.

Agregando a esto, el ‘Superman’ quedó con gusto a poco por lo que fue el rendimiento del equipo luego del gol, en la que hace el énfasis a que la U no generó opciones para poder inquietar al conjunto argentino.

“La U prácticamente no pateó al arco en el segundo tiempo. Lo único que tengo anotado es el de Altamirano a los 84. La U cayó en el juego de Lanús, mezquino, amarrete, disfrazado de orden y con poquito se llevó la llave”, declaró.

Vargas no entendió la salida de Salomoni | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el ex guardameta quedó con la desazón de que el equipo de Gustavo Álvarez no pudo mostrar su mejor versión en esta serie, algo que terminó pagando bastante caro tras la eliminación.

“No vi una reacción después del 1-0, buscar otros caminos. Con un equipo cerrado, al que era difícil entrarle, a los delanteros no les llegaba bien la pelota, había que buscar de otra forma. Tratar de meter la pelota en el área, la U no tuvo opciones y es triste caer así, sin buscar otras alternativas”, remarca.

Finalmente, Vargas destaca de todas forma la entrega del equipo que le permitió llegar a esta fase final de la Copa Sudamericana, pero también hace alusión que faltó rebeldía y coraje para poder buscar el boleto a la final de la competición.

“Se valora la entrega, el coraje, pero acá faltaron variantes y mayor coraje aunque sea de empatar, porque no estuvieron ni cerca de empatar”, cerró.