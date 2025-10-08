Universidad de Chile comienza a focalizarse en las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús. Sin embargo, para dicha llave, el cuadro azul aún presenta una importante duda: ¿dónde será local en el duelo de ida?

La directiva laica acelera los trámites para utilizar el Estadio Nacional, lo que le genera ilusión a una figura del plantel. El porqué: se siente más cómodo en el principal coliseo deportivo del país.

Ese es el caso de Felipe Salomoni, que en conferencia de prensa fue consultado sobre el enfrentamiento ante el elenco granate y la cancha en la que se jugará el primer compromiso. No esquivó la pregunta.

“En cuanto a la Copa Sudamericana, todos sabemos qué significa. Faltan pocos partidos para lograr el gran objetivo“, comenzó señalando el lateral izquierdo desde el Centro Deportivo Azul.

En dicha línea, el zurdo agregó: “Yo creo que el Estadio Nacional es donde hemos jugado más partidos me parece y así lo refleja. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos, es como nuestra casa“.

Cabe destacar que Universidad de Chile trabaja a toda máquina para utilizar dicho recinto. ¿Cuál es el inconveniente? El club debe ayudar a retirar todo lo referido al Mundial sub-20 desde su interior: es un requisito FIFA.

Felipe Salomoni quiere que Universidad de Chile mantenga la localía en el Estadio Nacional. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

El encuentro de ida entre azules y granates, válido por semifinales de Copa Sudamericana, está pactado para el jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas. Se disputará en Chile.

Por su parte, la revancha está programada para el jueves 30 del mismo mes y en el mismo horario, pero se desarrollará en Buenos Aires.