Universidad de Chile de la mano de Gustavo Álvarez sigue trabajando arduamente para llegar de la mejor forma posible para el partido ante Palestino, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Los Azules necesitan de un buen resultado ante el Tino-Tino para seguir soñando matemáticamente con el título, puesto que Coquimbo Unido le ha sacado una importante diferencia en cuanto a puntos.

La pregunta que descolocó a Felipe Salomoni en conferencia

En la antesala del encuentro ante los Árabes, el lateral izquierdo Felipe Salomoni se dispuso a contestar las preguntas de la prensa en el Centro Deportivo Azul (CDA).

El jugador argentino que llegó esta temporada al Romántico Viajero fue abordando con soltura los diversos temas, hasta que una consulta específica de un periodista llamó la atención de los presentes.

La pregunta fue la siguiente: “Felipe, en la interna del camarín, si bien se llega a Copa Sudamericana por una suerte de “rebote” ¿se comienzan a hacer bien las cosas y se comienza a transformar en tema el título o el ir por el título de la Copa Sudamericana?”.

Tras la pregunta, Salomoni, visiblemente sorprendido salió a responderle al comunicador: “No sé a que estás llamando rebote primero, pero yo creo que estamos listos para pelear el título y vamos partido a partido”