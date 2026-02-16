El proceso de Francisco Meneghini en Universidad de Chile comenzó a tambalear. Con tres partidos en el cuerpo, el entrenador argentino aún no cosecha su primer triunfo oficial.

Ante ello, el malestar de la hinchada comenzó a esparcirse en redes sociales y ello fue comentado por Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de BOLAVIP Chile. El periodista le puso un plazo fatal al DT azul.

Según la reflexión del comunicador, el estratega de 37 años tendrá hasta la visita a Colo Colo (1/03) para revertir el escenario. Si no logra vencer a los albos, su permanencia en el club será compleja.

“La U llega poco y eso es parte, me imagino yo, del funcionamiento que tiene que darle él. Yo creo que el Superclásico va a ser fundamental, lamentablemente. Y faltan dos fechas“, señaló.

“Tiene que salir campeón. Tiene el mejor plantel, la UC va a estar preocupada de la Copa Libertadores y Colo Colo anda al 3 y al 4, pero así todo está mejor. El Superclásico va a ser clave“, agregó.

Coke Hevia abordó el momento de Francisco Meneghini en Universidad de Chile. (Foto: Reproducción Radio Pauta)

El plazo fatal para el DT de Universidad de Chile

Finalmente, Coke Hevia ahondó en su análisis y detectó las principales falencias del cuerpo técnico. El juego no ha sido el óptimo en las tres primeras jornadas del certamen local, por lo que el duelo ante Deportes Limache será vital.

“La U está espesa, no llega al arco y es un equipo que tiene muchas variantes ofensivas (…) Si se junta esta semana con el Superclásico no hay vuelta atrás, porque los equipos grandes no tienen tiempo“, cerró.

