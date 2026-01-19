Universidad de Chile confirmó una importante salida en el mercado de fichajes para 2026: Matías Sepúlveda dejó la institución. El carrilero zurdo le dijo adiós al cuadro estudiantil tras dos temporadas.

Ante tal movimiento, el plantel azul quedó con un vacío, por lo que los hinchas se preguntan: ¿Llegará un sustituto? Jorge “Coke” Hevia respondió a dicha incógnita en los micrófonos de Radio Pauta.

Según detalló el periodista, la cúpula laica no tiene la intención de sumar una incorporación por tal sector. Es más, se aventuró a descartar a uno de los nombres que sonaba con fuerza para asumir el desafío.

“La U cerró plantel, con o sin (Lucas) Assadi. La información que yo tengo es que la U no va a traer arquero producto de lo (Gabriel) Castellón”, comenzó indicando el comunicador.

Luego, agregó: “La U sí tiene una prioridad, quiere dejarle un espacio a los de casa. Tanto así, que no va a traer un reemplazo de Tucu Sepúlveda: lo que me dicen es que no va por (Esteban) Matus“.

Matías Sepúlveda dejó Universidad de Chile para jugar en Lanús. (Imagen: Photosport)

El reemplazante de Matías Sepúlveda en Universidad de Chile

Finalmente, Coke Hevia advirtió que el sucesor natural de Tucu Sepúlveda será un formado en casa. Utilizará su espacio en la planilla y competirá con Felipe Salomoni para ser titular.

“Hay muchas esperanzas en Diego Vargas, el juvenil lateral izquierdo de la U. Una apuesta, pero tú dices: es un lateral izquierdo que juega bien. Es de la proyección y va a cumplir 20 años. Va a tener que jugar”, cerró.

En resumen: