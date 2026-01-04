Universidad de Chile está a horas de comenzar lo que será el ciclo de Francisco Meneghini con todo su plantel completo, con quien iniciará los trabajos de cara al 2026 en el Centro Deportivo Azul.

En las últimas horas, una dura noticia pensando en el 2026 se ha dado a conocer desde Argentina, en la que un importate club argentino estaría tras los pasos por una gran figura de la U: Matías Sepúlveda.

El presidente de Lanús de Argentina, Nicolás Russo conversó con Radio La Red en Argentina y confirmó el interés del conjunto ‘Granate’ en poder contar con el jugador de la Universidad de Chile para este 2026.

“Seguramente la semana que viene vamos a tratar de avanzar por él, es un jugador importante”, declaró.

Sepúlveda es el gran anhelo de Lanús | Foto: Photosport

Concluyendo, Russo manifiesta que Matías Sepúlveda es un jugador que interesa en demasía a la dirigencia y a Mauricio Pellegrino, en la que por esto harán todo lo posible en poder conseguir su fichaje.

“La intención es traerlo. Es un jugador que nos interesa a nosotros y al cuerpo técnico. Hay que ver si nos podemos poner de acuerdo con el club y con el jugador”, cerró.

