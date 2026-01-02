Todavía no arranca la pretemporada de Universidad de Chile, y el técnico Francisco ‘Paqui’ Meneghini ya podría sufrir su primer gran golpe al mando de los azules. Y es que una de las grandes figuras del plantel está siendo seguido muy de cerca desde el fútbol argentino.

Según reveló La Magia Azul, uno de los que podría partir es el lateral Matías Sepúlveda quien estaría en la órbita de un viejo conocido de los azules. De acuerdo al citado medio, el ‘Tucu’ interesa ni más ni menos que en Lanús, el verdugo del Romántico Viajero en la última edición de la Copa Sudamericana.

“Los actuales campeones del certamen son dirigidos por Mauricio Pellegrino, quien en su paso como DT de la U siempre quiso contar con el futbolista que en aquel entonces era jugador de Audax Italiano. Al parecer no lo olvida”, apunta La Magia Azul.

Matías Sepúlveda en el radar de Lanús, equipo que eliminó a la U en la Copa Sudamericana (Photosport).

El formado en O’Higgins pudo haber emigrado de la U en la ventana de transferencia de invierno, sin embargo el enredo en las negociaciones y en las formas de pago, impidieron que el talentoso zurdo partiera al Vitória de Brasil.

A mediados de 2025, el conjunto brasileño ofreció cifras que rondaba los 1.2 millones de dólares por el 80% del pase, con pagos en cuotas que la U no aceptó, prefiriendo un pago inmediato, y aunque la operación se detuvo, el volante de 26 años siguió en el radar de clubes extranjeros.

El próximo lunes 5 de enero, Universidad de Chile dará inicio a su pretemporada bajo la dirección técnica de Francisco “Paqui” Meneghini. Sin embargo, el arranque de los trabajos coincide con la incertidumbre sobre el futuro de Lucas Assadi, quien ha despertado un fuerte interés desde los mercados de Brasil e Israel, posicionándose como una de las figuras con mayor probabilidad de emigrar.

