Universidad de Chile empieza a ultimar detalles para lo que será su segundo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Huachipato por la segunda fecha del torneo.

El elenco dirigido por Francisco Meneghini trabaja con todo en poder tener su primer triunfo dentro del torneo, el que le permita posicionarse en la parte alta de la tabla para ir en la lucha por el título.

Para lo que será este importante duelo, en la Universidad de Chile contarán con un importante estreno para enfrentar a Huachipato, el que acaba de ser confirmado.

La U estrenará su segunda camiseta

La U estrenará su segunda camiseta ante Huachipato | Foto: Adidas

En esta jornada, desde la cuenta oficial del Campeonato Nacional dieron a conocer la vestimenta para cada uno de los equipos del fútbol chileno en esta segunda fecha, en donde la Universidad de Chile hará estreno de su camiseta alternativa.

El conjunto ‘Laico’ saltará a la cancha con su segunda equipación ante los ‘Acereros’, en la que esperan poder tener un positivo debut con lo que es esta indumentaria.

