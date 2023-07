Horas bastante agitadas se han llevado a cabo en torno al caso del jugador de Universidad de Chile, Darío Osorio y del interés del cuadro inglés del West Ham United, quienes incluso, preparaban una oferta millonaria para hacerse de los servicios del zurdo.

Un club más, respecto a la amplia gama de escuadras que siguen al oriundo de Hijuelas, indicado como una de las grandes opciones de venta en la institución azul pensando en fortalecer las arcas del club.

No obstante, esta última información desde el cuadro de los martillos no sería real y solo sería un malentendido y fue el corresponsal chileno en Europa, Maks Cárdenas quien en sus redes trató de explicar que todo esto solo fue una confusión originada, involuntariamente, por el ex capitán azul, Johnny Herrera.

“Osorio al West Ham no es cierto. Es una noticia de hace un mes en donde Johnny Herrera en TNT se equivocó sin querer de equipo al nombrar al West Ham en vez de los Wolves. Eso lo publicó una página chilena, replicado en Inglaterra y luego por The Sun”, fue la aclaración del periodista.

Una situación muy particular que desde luego habrá que seguir ya que siempre se habla de la opción de Darío Osorio en el exterior, pero por el momento sigue en la U.