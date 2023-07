Jeisson Vargas vuelve a la Universidad de Chile cuando le restan 6 meses de contrato. El futuro del mediocampista es incierto en el fútbol chileno luego de su paso por el Al-Rayyan de Qatar. El técnico Mauricio Pellegrino aún no decide que pasará con el futbolista. Por nivel, claramente, está lejos de que crean en él.

El periodista Cristián Arcos sabe que el Torero tiene condiciones, que posee una buena técnica y que, claramente, en la U no ha mostrado nada como sí lo hizo en La Calera. El “Tenor Escritor” de Radio ADN siente que es difícil la dicotomía para el cuerpo técnico por el volante.

“Es un jugador que todavía está en edad de poder rendir. Es evidente que no rendido lo que se ha esperado de él. No hay dudas de eso, pero mientras un jugador tenga una oportunidad de trabajo y esté en edad de trabajar, me parece que toda una persona merece una segunda oportunidad“, expresó Arcos.

Jeisson Vargas aún no sabe si seguirá o no en la Universidad de Chile (Photosport)

Arcos cree que Pellegrino, además, tiene una gran tarea con la situación de Vargas. El periodista siente que hay que analizar si realmente se puede acomodar en la U, aunque también es honesto y deja en claro que esa chance es difícil que se la gane por qué ha mostrado poco.

“Hay que ver las condiciones, donde juega y ver si tiene cabida en este plantel o en otro, buscarle un préstamo. Evidentemente, nunca ha rendido como se esperaba“, agregó Arcos.

En su momento, Bolavip Chile adelantó que Huachipato y O’Higgins están tras los pasos de Vargas. El mediocampista sigue en el radar de ambos equipos, aunque todo depende de que hará con la U si es que lo deja salir o no.