Universidad de Chile derrotó a O’Higgins de Rancagua en la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2024 y escaló hasta el segundo puesto del torneo, detrás del sorprendente Deportes Iquique que marcha en la primera ubicación.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez mostró una buena faceta ante los rancagüinos y mantuvieron el cero por segundo partido consecutivo, logrando consolidar 3 compromisos con el arco invicto y apenas un gol en contra en lo que va del torneo.

Cristian Arcos, destacado periodista nacional, analizó junto a Bolavip Chile y se rinde ante la solidez defensiva que agarró el equipo azul: “La U lo gana bien, mantiene el arco en 0. Ante esa solidez defensiva va a ser difícil que le ganen”, dijo.

La U derrotó a O’Higgins por la cuenta mínima. | Foto: Photosport

Eso sí, Arcos indica qué es lo que le falta a la U para ganar con más tranquilidad sus partidos, diciendo que “Tiene supremacía sobre los rivales, pero le falta ese golpe para ganarlo con más holgura, todos los ha ganado con marcador estrecho y el funcionamiento es superior”, sostuvo.

“Defensivamente el equipo anda muy bien, no pasa grandes riesgos, no los pelea, no los sufre y eso es una enorme ganancia respecto a temporadas anteriores. Colectivamente también anda bien, todos tienen un rendimiento parejo y a partir de ahí logra una confianza en base a los resultados y al juego”, aportó.

Lo concreto es que, con 12 puntos, Universidad de Chile es el sublíder del Campeonato Nacional 2024 detrás de Deportes Iquique, quien comanda la tabla de posiciones con un punto más que los azules.

Universidad de Chile tiene un nuevo desafío a la vista

El lunes 25 de marzo, Universidad de Chile deberá enfrentar a Cobresal en un duelo pendiente de la Fecha 1. El Estadio Nacional albergará el encuentro que arrancará a las 7 de la tarde en el coloso de Ñuñoa.