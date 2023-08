Universidad de Chile sumó una nueva derrota en el Campeonato Nacional 2023 y continua con su negativa racha, en donde ha perdido en 5 de los últimos 6 compromisos y definitivamente se bajó de la lucha por la corona.

En esa línea, un histórico del Ballet Azul, Francisco Las Heras, habló con Bolavip Chile y le hincó el diente a Pellegrino: “Me extraña mucho siendo Pellegrino un entrenador de nivel internacional que hasta el día de hoy no le ha encontrado la vuelta al equipo, no le ha encontrado no solo la vuelta, no ha podido parar un equipo 2 o 3 fechas seguidas”.

“Así es imposible que un equipo juegue y lo que decía la otra vez, en este minuto más que buscar la opción de meterse a una copa internacional, la U lo que tiene que hacer es tratar de sumar puntos no más hasta fin de año”, complementó.

La U sumó su quinta derrota en 6 partidos ante La Calera. | Foto: Photosport

Pese al negativo momento que viven los azules, el histórico ex jugador del fútbol chileno no ve a Universidad de Chile peleando el descenso como fue la tónica en las últimas 4 temporadas de terror para la U.

“No creo que pasemos mayores zozobras, sí va a pasar malos ratos. La U no tiene los medios para despedir a Pellegrino y más aún, si lo despides, ¿a quién traes? Tendría que poner a un entrenador de series menores y al final es lo mismo”, remató.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Ahora, los azules tendrán que recibir nada más ni nada menos que a Colo Colo el próximo sábado 2 de septiembre en el Estadio Santa Laura, rival al que no pueden vencer en los 90 minutos en más de 10 años.