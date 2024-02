Universidad de Chile tuvo su tan ansiado debut en el Campeonato Nacional. Los Azules tuvieron que trabajar más de la cuenta para derrotar por la cuenta mínima a Audax Italiano, por la segunda fecha.

Gustavo Álvarez se la jugó y mandó al terreno de juego del Estadio Nacional a lo mejor que tenía a disposición, y entre los futbolistas que vieron minutos estuvo el canterano Lucas Assadi, el cual fue reemplazado en el segundo tiempo.

El rendimiento del oriundo de Puente Alto no termina del convencer del todo a los hinchas laicos, quienes le piden mayor protagonismo durante los 90 minutos al seleccionado chileno Sub 23.

CRISTIÁN CAAMAÑO LE HABLA FUERTE Y CLARO A LUCAS ASSADI

Fue en el programa Deportes En Agricultura de Radio Agricultura que el periodista Cristián Caamaño no tuvo piedad con el mediocampista que lleva el dorsal 10 en la U.

“A Fuentealba y Assadi les quedó demasiado grande el escenario del Nacional. En el juego no gravitaron absolutamente nada”, indicó el también panelista de ESPN Chile.

“Lo de Assadi me llamó la atención porque es su tercera temporada y tiene que manifestarse adentro de la cancha. Yo soy el 10 del equipo, pásame la pelota, enójate cuando no te la dan, pídela constantemente. Él no te limpia jugadas, eso me llama la atención. El 10 de la U debe ser un jugador distinto y tiene que mostrarte un plus”, agregó.

Assadi se perderá el duelo ante Deportes Copiapó por lesión | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por último, el comunicador enfatizó que “Assadi creo que ha ido involucionando más que dando pasos hacia adelante”.

LOS NÚMEROS DE LUCAS ASSADI EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE

Desde su debut en el profesionalismo, Lucas Assadi ha disputado 71 compromisos oficiales con la camiseta azul, en los cuales ha aportado con 5 goles y 2 asistencias.