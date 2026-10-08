Cristián Caamaño extermina a este jugador de la Universidad de Chile: “No está para ser titular”

El periodista nacional, Cristián Caamaño dejó un duro comentario por este jugador de la U por su rendimiento.

Universidad de Chile recibió un duro mazazo en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ cayeron por 2-0 en el norte del país ante Deportes Antofagasta y queda bastante complicado en la serie pensando en su objetivo de avanzar a semifinales.

Sobre esto, el periodista Cristián Caamaño ocupó su espacio en el programa ‘Balong Noche’ para desmenuzar lo que fue la actuación del equipo de Fernando Gago en este compromiso, en la que quedó más que disconforme y dejó un fuerte mensaje al respecto

“La presentación de la U fue flojisima, le costó caro los errores de concentración en el segundo tiempo, no se generó demasiado, un equipo demasiado errático y ratifica que la U fuera del Nacional o en una cancha donde no puede hacer un ritmo de pase, desgraciadamente es un equipo demasiado frágil”, comenzó señalando Caamaño.

Siguiendo en esto, el comunicador no encontró explicación a lo que fue la suplencia del delantero Ignacio Vásquez, tras lo que fue su gran actuación en el duelo de vuelta de octavos de final ante Everton de Viña del Mar, en la que marcó grandes diferencias.

La U no pudo ante Antofagasta | Foto: Photosport

“Yo pensé que después del muy buen primer tiempo con Everton y con mucha generación de juego, que a Vásquez no lo podía sacar del equipo, era un partido para ratificar. ¿Por qué sacar a Vásquez?”, declaró.

Publicidad

Caamaño y su crítica a Díaz

Concluyendo, Caamaño dejó una importante crítica a Marcelo Díaz, a quien lo cuestionó por lo que fue su titularidad y en la que no tuvo pelos en la lengua para señalar de que el ‘Carepato’ ya no está en las condiciones de ser un hombre estelar en la U.

“Más allá de que algunos levantan de que Marcelo Díaz todavía puede, Marcelo Díaz no está para ser titular en ningún equipo de la U serio, ni para jugar la Copa Chile, porque por algo se está retirando y él lo sabe”, cerró.