El periodista nacional no teme en ponerle nombre y apellido a lo que ocurrió ayer en el Estadio Nacional entre la U y Everton.

Universidad de Chile dejó pasar una chance de oro en el día de ayer, donde empató con Everton de Viña del Mar y no pudo forzar una definición con Colo Colo tras el empate de los albos ante Deportes Copiapó en el norte del país.

Si bien a la U le anularon un gol en el epílogo del compromiso por falta de Marcelo Morales, lo cierto es que los dirigidos por Gustavo Álvarez contaron con innumerables chances para ganar. Pons y Palacios, en este caso, no estuvieron a la altura.

La U se quedó sin Campeonato Nacional. | Foto: Photosport

Así también lo siente Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura que aseguró que “ Lo de la U fue una farra , porque independiente de las circunstancias que Colo Colo fuera campeón era lo más probable, saber que Colo Colo no ganaba su partido la U no podía permitirse otro resultado que no fuera el triunfo”, dijo.

¿Qué le faltó a Universidad de Chile para, al menos, forzar una definición con Colo Colo? Caamaño no se hace problema y explica: “Le faltó tranquilidad calidad, personalidad, pero por sobre todo finiquito”, sumó.

Sobre la polémica del final, el comunicador cree que “A simple vista a mí me pareció falta, pero como está Gilabert en el ‘siga siga’, dejó pasar unas situaciones parecidas e imaginé que iba hacer lo mismo. Ahí es donde se genera la discusión, pero es una falta cobrable”, remató.

La U tiene su propia revancha

Universidad de Chile aún no le pone punto final a la temporada 2024, puesto que tras la Fecha FIFA deberá disputar la final de la Copa Chile ante el ganador del compromiso entre Ñublense y Magallanes.