Universidad de Chile está a pocos días de iniciar de manera oficial la pretemporada 2026, donde los azules buscarán bajo los órdenes de Paqui Meneghini llegar bien preparados al inicio de la Liga de Primera y el trascendental partido por Copa Sudamericana en marzo.

La tranquilidad de los azules, eso sí, se vio afectada por los rumores en el Mercado de Fichajes que vinculan a Lucas Assadi con el Atlético Mineiro de Brasil y que es dirigido por un viejo conocido de la U: Jorge Sampaoli.

El que no sumó para la calma de los hinchas de la U fue Cristián Caamaño, destacado periodista nacional quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura reveló que “Assadi no tiene cláusula de salida, así que si llega una oferta tiene que negociar y si es importante para el jugador, seguramente se transformará en un dolo de cabeza”.

Assadi fue la gran figura de la U en 2025. | Foto: Photosport

“¿Es el momento para vender a Lucas Assadi? Sin duda. Mira lo que pasó con Lucas Cepeda o Alan Saldivia, grandes temporadas que al año siguiente no se repiten y el jugador se desvaloriza”, complementó.

Lo cierto es que Lucas Assadi fue hasta su lesión en el segundo semestre el mejor jugador de Universidad de Chile en la temporada, donde mostró su mejor versión, hizo goles y desequilibró en básicamente todos los partidos que jugó.

¿Seguirá en Universidad de Chile? De momento, Francisco ‘Paqui’ Meneghini lo tiene contemplado, pero si llega una oferta irresistible es muy probable que el canterano estrella de la U pueda dejar el club.

En síntesis

Lucas Assadi despierta interés del Atlético Mineiro de Brasil, club dirigido por Jorge Sampaoli.

El periodista Cristián Caamaño reveló que el jugador no tiene cláusula de salida vigente.