Considerando que este fin de semana no tenía competición, Universidad de Chile pactó un amistoso en el Centro Deportivo Azul ante Audax Italiano y donde volvió a perder, generando molestia entre los hinchas azules que están preocupados por lo que ocurre con su equipo esta segunda rueda.

Cristián Castañeda, miembro del recordado plantel de la U que ganó el campeonato de 1994, no está nada contento con el nivel del equipo de Mauricio Pellegrino y confiesa que sólo piensa en salvarse de los últimos lugares.

“La U no tiene con qué, da lo mismo con quién juegue, si va a jugar con el equipo de tres palitos no le va a ganar, no hay calidad, no tenemos funcionamiento y cuando falta la calidad, el funcionamiento te salva, pero este no es el caso, no hay esperanza, espero que sumen dos puntos más para al menos salvarnos”, indica.

Scooby también opina respecto si es necesario un cambio en el arco donde Cristóbal Campos viene siendo cuestionado, afirmando que es el menor de los problemas.

“Son situaciones que son complicadas, pero me parece que sacar al arquero es desviar el foco, la U necesita un buen funcionamiento, no hay una forma de jugar, no hay un esquema, una idea de juego, al contrario, el equipo apuesta a lo que pueda hacer Osorio, Assadi o Fernández”, explica.

Cristián Castañeda se queda con Sergio Vargas

Cristián Castañeda y el Vargas vs Herrera: “Sergio está un peldaño más arriba”

El ex lateral derecho de la U también opina a propósito del debate eterno que existe en la escuadra azul, respecto a cuál es el portero más importante de la historia, o de los últimos 30 años.

“Los dos son muy buenos arqueros, pero Sergio está un peldaño más arriba, un arquero siempre preocupado de que no le pateen al arco, te ordenaba, vivía el partido al máximo”, afirma Scooby.