El ex jugador de los azules tuvo que trabajar su análisis para encontrar un punto alto en el amargo empate de la U ante Ñublense.

Universidad de Chile hipotecó sus chances de mantenerse como líder del Campeonato Nacional 2024 en el día de ayer, toda vez que los azules no pudieron celebrar ante Ñublense y tuvieron que conformarse con un amargo empate sin goles.

Si bien el equipo dirigido por Gustavo Álvarez fue ampliamente dominador del compromiso ante los de Mario Salas, lo cierto es que la U pecó en el último cuarto de cancha y no encontró soluciones ni tuvo fineza en los últimos metros.

Pese a la amarga igualdad, el ex jugador de Universidad de Chile, Hugo Droguett, conversó con Bolavip Chile y prefiere ver el vaso medio lleno: “La U jugó bastante bien, buscó, insistió, el arquero rival terminó siendo la figura y la U perdió el rumbo hoy”, analizó.

Leandro Fernández fue la figura de la U para Droguett. | Foto: Photosport

Droguett no le hace el quite a la crítica de que, a esta Universidad de Chile, le cuesta mucho cuando juega de local: “Lamentablemente de local, no ha podido mostrar la fortaleza que sí ha tenido de visita. De haber sido así, estaría muy lejano de sus perseguidores. Ahí hay un punto que hay que revisar”, sumó.

Consultado por la figura del compromiso en un partido opaco, el ex jugador de los azules no dudó ni un segundo en decir “Fernández da gusto verlo porque insiste, busca, choca, siempre intenta. Eso es muy valiente de su parte porque remata, centra, busca regates”, complementó.

Ahora, la parte alta del Campeonato Nacional 2024 se estrechó, pero Universidad de Chile sigue siendo puntero con 29 unidades, seguido de Coquimbo Unido y Universidad Católica con 26 y Colo Colo un poco más atrás con 26.

Everton vs. Universidad de Chile, día y hora

A las 12:30 del día de este domingo 2 de junio, el balón comenzará a rodar en el Estadio Sausalito de Viña del Mar para ver el compromiso entre Everton y Universidad de Chile por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2024.