Dan a conocer que Darío Osorio no se luce en los amistosos de U de Chile: "Si sigue con esa actitud es muy difícil, él colabora poco"

Darío Osorio es una de las grandes promesas de la Universidad de Chile y del fútbol chileno. Su irrupción el año pasado hizo ilusionar a los hinchas azules de cara al futuro, pero poco a poco comenzó a perder protagonismo tras la llegada del DT argentino Mauricio Pellegrino.

Mucho se ha hablado en las últimas acerca del futuro del oriundo de Hijuelas. Y es que varios clubes parecen haber puestos sus ojos en el jugador de 19 años, tal es el caso del West Ham United y el Leicester City.

Osorio tendrá su gran oportunidad de revertir las críticas en el segundo semestre | FOTO: Javier Salvo/Photosport

No obstante, en conversación con Bolavip Chile, el periodista Cristián Caamaño reveló las malas actitudes que tendrían en jaque a Osorio en el esquema de Pellegrino de cara a la segunda parte del Torneo Nacional.

“Yo creo no haber ido a la Selección Chilena le puede generar dos opciones a Osorio: una depresión o tomarlo como una lección y decir que no está ahí por culpa suya y tiene las llaves para demostrar”, dijo en el arranque.

“Ha sido tan bajo su semestre que cuesta imaginarse que Osorio vamos a ver. Yo creo que independiente de lo que pueda hablar Pellegrino o algún dirigente, esto depende de Osorio y si sigue con su actitud es muy difícil”, añadió.

Para finalizar, el propio comunicador recalcó que “lo que yo he sabido de los amistosos es que no pasa absolutamente nada con Osorio, entonces ¿Por qué esto debería cambiar por los punto?. Es un misterio sin resolver Osorio. Yo creo que se ha dicho mucho y él colabora poco desde la cancha para cambiar la imagen, al final uno le encuentra la razón a los que no dicen que tiene la cabeza para jugar en Primera División”.