Universidad de Chile cayó en el último minuto del partido por 1-0 ante Palestino. El equipo de Mauricio Pellegrino sigue de capa caída y no logra encontrar el rumbo en el Torneo Nacional. Danilo Díaz en su comentario encontró el por qué del bajón azul y, de paso, repasa a todos los delanteros azules en el fútbol chileno.

Sin duda, el Tenor del Pueblo siente que la U no logra afinar la brújula ni tener el mejor rendimiento debido a un par de ausencias que las siente. Díaz siente que es ahí el por qué del bajón del Romántico Viajero.

“El rendimiento de la U no es continuo y es ahí el problema. Este equipo ha extrañado a Federico Mateos una enormidad”, expresó el periodista.

Además, el Tenor agregó en su comentario en ADN que “la U extraña a Mateos porqué es un jugador pisa el área, te da primer pase, pisa al área y da seguridad. Los volantes estuvieron siempre muy lejos”, explicó Díaz en Radio ADN.

La U siente la ausencia de Federico Mateos y sigue sin ganar en el torneo (Photosport)

Poco poder ofensivo

El poco poder ofensivo de la U se vio reflejado ya que apenas llegó con un tiro de Leandro Fernández en la segunda parte. Díaz cree que el equipo no sostiene la idea en ataque y eso hizo explotar al periodista.

“La U hoy no generó una ocasión de riesgo. No generó nada. Siendo generoso el remate de Fernández y no se puede catalogar como oportunidad. No tienen la fuera para importunar al arquero rival. ¿Cuántas ocasiones generó en los últimos partidos? Muy pocas y eso le pasa la cuenta”, agregó.

Además, Díaz terminó con “no genera nada, le cuesta muchísimo y no tiene un jugador rápido. Guerra aguanta, Palacios hace lo propio y Leandro Fernández recién viene poniéndose a tono tras su enfermedad. No es un jugador continuo. No tiene con quien descargar y generar así como lo hizo en Independiente”