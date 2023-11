Universidad de Chile arrancó la temporada cargada de ilusiones de dejar atrás una seguidilla de años peleando el descenso y, si bien terminó la primera rueda de gran manera y los hinchas se ilusionaron, todo eso se fue al tacho de la basura.

En la segunda rueda, la U apenas registra dos triunfos en 11 partidos, lo cual actualmente tiene a los azules alejados del descenso, pero muy complicados para volver a tener actividad internacional en la temporada 2024.

Pese al irregular año y lo alejado que está de la historia grande de la U, Dante Poli instaló el debate en ESPN Chile y asegura que los azules, pase lo que pase en el Clásico Universitario ante la UC, ya ‘salvaron’ el año.

La U buscará volver a los abrazos ante la UC este sábado. | Foto: Photosport

“Hay una pobreza franciscana total y en ese sentido dar pronósticos de quién es favorito o no es muy complejo. Es una crítica, no es algo constructivo para ellos”, dijo Poli sobre el partido que se avecina el fin de semana.

Para el ex jugador cruzado, la U salvó el año por no pelear el descenso nuevamente: “Yo creo que la U salvó el año desde la poca ambición y resignarse a estar 4 fechas antes del término tranquilo con el descenso. Es algo que hace tiempo no vivía”.

“A mí me da la sensación es que finalmente va terminar siendo un año con cierta crisis, con ciertos problemas, disconformidad y un análisis no favorable, pero con la tranquilidad de no pelear el descenso que fue traumático los último años”, remató en el cierre.

La Sudamericana en el horizonte azul

La U acumula 34 puntos y se ubica a tres unidades de Universidad Católica, quien estaría agarrando el último cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana a disputarse el 2024.

Racha negativa y fixture azul

Huachipato y Audax Italiano han sido los únicos equipos que la U ha sabido derrotar durante este semestre. UC, Cobresal, Ñublense y Coquimbo son los rivales que le restan para cerrar el año.