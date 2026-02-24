La renuncia de Marcelo “Muñeco” Gallardo dejó un vacío importante en River Plate, y desde ese momento los rumores sobre su reemplazante no han dejado de crecer.
Nombres como Eduardo Coudet, Hernán Crespo, Pablo Aymar y Santiago Solari copan los titulares en los medios argentinos, mientras que Jorge Sampaoli y Ariel Holan se habrían ofrecido para asumir la vacante.
Sin embargo, la dirigencia de River sigue analizando alternativas que cumplan con la exigencia de un club con la historia y la presión de los Millonarios.
Mauricio Pellegrino, el ex DT de la U que está en la carpeta de River Plate
En este escenario, en las últimas horas, el periodista Mauro Palacios de Picado TV y TyC Sports lanzó el nombre de un nuevo candidato que ha estado ligado al fútbol chileno y más específicamente a Universidad de Chile: Mauricio Pellegrino.
“Todos los dirigentes coinciden que el elegido es el Chacho Coudet, pero si por algún inconveniente no puede llegar rápidamente van a hablar con este señor que el 7 de enero renovó su contrato con su club”, dijo de entrada el comunicador.
“En el fútbol argentino tienes que tener un DT que sepa de mano a mano y este técnico ganó la Copa Sudamericana. El tapado de River si Coudet no llega es Mauricio Pellegrino”, indicó.
Recordar que Pellegrino alcanzó a dirigir a la U en 32 encuentros, registrando 12 triunfos, siete empates y 12 derrotas.
En síntesis…
- Mauricio Pellegrino, ex DT de Universidad de Chile, aparece como el gran “tapado” de River Plate si Eduardo Chacho Coudet no puede asumir tras la salida de Marcelo Gallardo, según el periodista Mauro Palacios.