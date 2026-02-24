La renuncia de Marcelo “Muñeco” Gallardo dejó un vacío importante en River Plate, y desde ese momento los rumores sobre su reemplazante no han dejado de crecer.

Nombres como Eduardo Coudet, Hernán Crespo, Pablo Aymar y Santiago Solari copan los titulares en los medios argentinos, mientras que Jorge Sampaoli y Ariel Holan se habrían ofrecido para asumir la vacante.

Sin embargo, la dirigencia de River sigue analizando alternativas que cumplan con la exigencia de un club con la historia y la presión de los Millonarios.

Mauricio Pellegrino, el ex DT de la U que está en la carpeta de River Plate

En este escenario, en las últimas horas, el periodista Mauro Palacios de Picado TV y TyC Sports lanzó el nombre de un nuevo candidato que ha estado ligado al fútbol chileno y más específicamente a Universidad de Chile: Mauricio Pellegrino.

“Todos los dirigentes coinciden que el elegido es el Chacho Coudet, pero si por algún inconveniente no puede llegar rápidamente van a hablar con este señor que el 7 de enero renovó su contrato con su club”, dijo de entrada el comunicador.

“En el fútbol argentino tienes que tener un DT que sepa de mano a mano y este técnico ganó la Copa Sudamericana. El tapado de River si Coudet no llega es Mauricio Pellegrino”, indicó.

El actual DT de Lanús dirigió a la U en 2023 | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Recordar que Pellegrino alcanzó a dirigir a la U en 32 encuentros, registrando 12 triunfos, siete empates y 12 derrotas.

