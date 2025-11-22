Atlético Mineiro y Lanús disputarán en esta jornada lo que será la final de la Copa Sudamericana 2025, en la que ambos equipos lucharán con todo por quedarse con el título continental, pero tan solo uno logrará quedarse con la otra mitad de la gloria.

Para este duelo, el conjunto brasileño que es comandado por Jorge Sampaoli y que tiene entre sus filas al defensor nacional, Iván Román, llega con toda el hambre de poder quedarse con este título y cumplir con su rol de favorito para este enfrentamiento.

Por otra parte, Lanús llega a este partido cargando con lo que fue la polémica llave de semifinales ante la Universidad de Chile, en la que los argentinos clasificaron tras lo que fue el extraño arbitraje del venezolano Alexis Herrera, quien fue crucial en esta serie que le dio el paso a la final a los argentinos.

Para llegar a la final, el Atlético Mineiro en esta ronda definitiva dejó en el camino a Godoy Cruz de Argentina, Bolívar de Bolivia e Independiente del Valle de Ecuador, por otra parte, Lanús para llegar a este duelo definitivo venció a Central Córdoba de Argentina, Fluminense de Brasil y la Universidad de Chile.

El Estadio Defensores del Chaco albergará la final | Foto: Getty Images

Atletíco Mineiro vs. Lanús: ¿Cuándo y a qué hora es la final?

El encuentro entre Atlético Mineiro y Lanús se disputará a partir de las 17:00 horas en el Estadio Defensores del Chaco, en Paraguay.

¿Dónde ver el partido entre Atlético Mineiro vs. Lanús?

El compromiso entre Atlético Mineiro y Lanús será transmitido por ESPN Premium, mientras que vía streaming lo puedes ver por la plataforma de Disney+.