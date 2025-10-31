Universidad de Chile le puso punto final a su historia dentro de la Copa Sudamericana, en la que tras un bochornoso arbitraje del venezolano Alexis Herrera, los ‘Azules’ quedaron eliminados tras caer por 1-0 ante Lanús en Argentina.

Esta derrota sin duda que fue un duro impacto para el equipo que comanda Gustavo Álvarez, quien tras groseros errores del juez del partido, le tuvo que deir adiós a su sueño de decir presente en la final del torneo continental.

Tras lo que fue este partido, un emotivo momento fue el que protagonizaron los entrenadores de ambos equipos, Gustavo Álvarez y Mauricio Pellegrino en zona mixta, la que fue captada por ESPN.

El estratega de Lanús y con pasado en la Univerisdad de Chile, le dejó unas sentidas palabras al DT azul tras lo que fue esta serie, en la que indicó que merecían también todo para llegar a la final.

“Chao profe, le deseo lo mejor, esto es así, ustedes también lo merecían, ustedes también, lo mejor”, declaró.

VIDEO: REVISA EL MOMENTO DE PELLEGRINO Y ÁLVAREZ TRAS EL PARTIDO