Universidad de Chile sigue haciendo noticia en lo que es su temporada 2026, en donde los ‘Azules’ están con el foco bien puesto en lo que es el torneo nacional, el que parece ser su gran objetivo en el año.

Por esto, en el conjunto ‘Laico’ se preparan para conformar de manera definitiva lo que es su plantilla para este año, en el que analiza opciones para poder seguir reforzando su equipo, como también la situación de otros jugadores que pueden partir.

En este último punto, hay un jugador de la Universidad de Chile que no está en los planes de Francisco Meneghini para esta temporada, en la que partirá del club y tendría nuevo destino en el fútbol chileno.

Se trata del volante Renato Cordero, quien no tendrá muchas opciones en el plantel de la U para este 2026 y volvería a salir a préstamo en este mercado a otro club nacional.

Cordero partirá a Unión Española, de no mediar inconvenientes | Foto: Photosport

¿Su nuevo equipo? sería la Unión Española, algo que confirmó el medio partidario de dicho club ‘Independencia Hispana’, la que indicó que el trato por Cordero está muy avanzado.

Se espera que las próximas horas puedan ser claves para poder zanjar la salida de Renato Cordero en la Universidad de Chile, en donde la Unión Española parece ser su nuevo destino.

