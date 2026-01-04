Universidad de Chile arranca la semana que viene la pretemporada, en donde de momento Eduardo Vargas es el único refuerzo confirmado para un año donde la U disputará la Copa CONMEBOL Sudamericana, Copa de la Liga, Copa Chile y la Liga de Primera.
Un jugador que suena con fuerza para sumarse al ataque de la U es el de Juan Martín Lucero, ex delantero de Colo Colo quien hoy por hoy milita en el Fortaleza de Brasil que descendió a la segunda categoría del fútbol brasileño.
Si bien las intenciones del cuadro azul son quedarse con el delantero, según reveló El Mercurio habría fracaso en su primer intento: el citado medio apunta a que la U buscó un préstamo, pero Fortaleza dijo que no.
Así las cosas, y en la línea de lo que informa El Mercurio, la única alternativa para que Juan Martín Lucero se calce la U en el pecho sería que el jugador destrabe su salida de Fortaleza pensando en la temporada que arranca pronto.
¿Habrá Gato Lucero en el CDA? Lo cierto es que el jugador interesa y mucho a Manuel Mayo y compañía, pero tendrán que buscar otra fórmula si se quieren quedar con un jugador que en el fútbol chileno la rompió en 2022.
En síntesis
- Eduardo Vargas es el único refuerzo confirmado de Universidad de Chile para la temporada 2026.
- Fortaleza de Brasil rechazó el préstamo del delantero Juan Martín Lucero propuesto por el club azul.
- La Universidad de Chile jugará Sudamericana, Copa de la Liga, Copa Chile y Liga de Primera.