Universidad de Chile arranca la semana que viene la pretemporada, en donde de momento Eduardo Vargas es el único refuerzo confirmado para un año donde la U disputará la Copa CONMEBOL Sudamericana, Copa de la Liga, Copa Chile y la Liga de Primera.

Un jugador que suena con fuerza para sumarse al ataque de la U es el de Juan Martín Lucero, ex delantero de Colo Colo quien hoy por hoy milita en el Fortaleza de Brasil que descendió a la segunda categoría del fútbol brasileño.

Lucero podría llegar a la U. | Foto: Photosport

Si bien las intenciones del cuadro azul son quedarse con el delantero, según reveló El Mercurio habría fracaso en su primer intento: el citado medio apunta a que la U buscó un préstamo, pero Fortaleza dijo que no.

Así las cosas, y en la línea de lo que informa El Mercurio, la única alternativa para que Juan Martín Lucero se calce la U en el pecho sería que el jugador destrabe su salida de Fortaleza pensando en la temporada que arranca pronto.

¿Habrá Gato Lucero en el CDA? Lo cierto es que el jugador interesa y mucho a Manuel Mayo y compañía, pero tendrán que buscar otra fórmula si se quieren quedar con un jugador que en el fútbol chileno la rompió en 2022.

En síntesis

Eduardo Vargas es el único refuerzo confirmado de Universidad de Chile para la temporada 2026.

Fortaleza de Brasil rechazó el préstamo del delantero Juan Martín Lucero propuesto por el club azul.