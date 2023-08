Universidad de Chile atraviesa un complicado presente dentro del Campeonato Nacional, en la que los dirigidos por Mauricio Pellegrino siguen hundiéndose en su mala racha tras lo que fue su derrota por 2-1 ante Unión La Calera.

En las últimas horas, un ídolo de los ‘Azules’ como lo es Diego Rivarola conversó con Radio ADN y se refirió al presente del equipo previo a lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo.

“Es un partido complejo para la U, todos sabemos que su momento no es el mejor, no así el de Colo Colo. Es un partido distinto, en algún momento la U tiene que sacar el corazón, su historia y revertir esta situación”, comenzó señalando Rivarola.

Para el ídolo de la U este partido sin duda que será clave para lo que respecta la continuidad de Mauricio Pellegrino en la banca azul y que un mal resultado, podría gatillar en la salida del experimentado DT argentino,

El futuro de Pellegrino en la U es incierto | Foto: Photosport

“Es incierto predecir eso, puede que sí como que no. Todo depende de los objetivos de la dirigencia, que no son claros. Ante eso podemos especular que Pellegrino se puede cansar e ir, no lo descartemos” declaró.

El escenario del Estadio Santa Laura con solo público azul sin duda que ilusiona a Rivarola, quien espera que el equipo pueda aprovechar el empuje cercano de su gente para el duelo “a lo mejor tener poco espacio le favorece a la U, ojalá se adapte mejor que Colo Colo”, confesó.

Finalmente, Rivarola no quiso entrar en cuestionamientos ante los cambios de esquema y nombres que ha implementado Pellegrino en la U, poniendo la confianza en que él solo busca el bien del equipo.

“El técnico tiene que buscar la solución en sus jugadores, hay que respetar las decisiones que toma, él los ve día a día”, cerró.