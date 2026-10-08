Diego Rivarola detecta la gran falla de la Universidad de Chile: “Ahí hay un problema grave”

El ídolo de la Univerisdad de Chile, Diego Rivarola detectó el gran problema en el equipo de Fernando Gago.

Universidad de Chile vivió un duro golpe en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ cayeron por 2-0 ante Deportes Antofagasta, resultado que complica el gran objetivo del elenco de Fernando Gago en poder avanzar a semifinales.

Después de lo que fue este encuentro, el ex futbolista azul Diego Rivarola desmenuzó esta derrota de la Universidad de Chile en el programa ‘F90’ de ESPN, en el que no tiene justificación para esta caída en el equipo de Gago.

“Sabemos que estos partidos muchas veces son un poco ingratos para los de la categoría máxima, porque los equipos de categoría inferior se juegan la vida en este tipo de partidos, son partidos únicos, pero eso no justifica lo que pasó hoy”, parte indicando Rivarola.

En lo que fue esta derrota, el ex goleador azul hizo hincapié en que la Universidad de Chile mostró un bajo rendimiento futbolístico y que terminó dejándole una dura derrota pensando en el duelo de vuelta, en donde deberá revertir un complicado marcador para llegar a semifinales.

La U no puedo ante Antofagasta | Foto: Photosport

“Me parece que es un mal resultado para la U, más allá de que queda la vuelta, pero es un mal resultado porque son dos goles de diferencias, ¿puede hacerlos? sí, pero en base si tú vienes jugando bien y el partido de la U fue malo, desde lo defensivo se vieron problemas”, remarcó.

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Rivarola y el gran problema de la U

Concluyendo, Rivarola dejó en claro el gran problema que tiene hoy en día la Universidad de Chile es la falta de efectividad en ataque, en donde necesita de varias ocasiones para poder desequilibrar el marcador en su favor y cuando necesita revertir un marcador, se le hace muy cuesta arriba.

“Sigue teniendo un error que vengo acentuando desde hace tiempo y no sé si tendrá solución, porque siento que no tiene los jugadores para eso, es un equipo que tramita el partido bien, pero no tiene ejecución final, no ejecuta y cuando no ejecutas, pasa esto, es una constante que trae la U y ahí hay un problema grave que tendrá este año”, cerró.