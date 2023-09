El Superclásico 194 entre Universidad de Chile y Colo Colo ya es historia, pero sigue siendo tema de conversación un partido que estuvo marcado por las polémicas y por un segundo tiempo para el olvido donde a ambos equipos se les olvidó jugar.

Pese a que no hizo un mal segundo tiempo y que pudo haber roto la racha de más de diez años sin vencer al Cacique, la U se tuvo que conformar con un empate y con sus jugadores celebrando con la hinchada una vez terminado el partido.

Esta acción no le gustó para nada a Diego Rivarola, histórico ex delantero de Universidad de Chile quien, en ESPN, fustigó la celebración: “A mí no me convence el empate, es conformarse con poco. El hincha de la U lo tuvo, era un partido ganable no desde el papel, pero por cómo se dio el partido y sobre todo en el segundo tiempo”, dijo en ESPN Chile.

Las cámaras de TNT captaron a jugadores celebrando tras el empate. | Foto: Photosport

“La sensación es de tranquilidad, pero el problema es que uno no se puede acostumbrar a la mediocridad de festejar el empate, no encuentro que era el momento. La gente de la U quiere ganar estos partidos, ya basta de estos casi casi, que sí, que no… lo pudiste haber ganado”, complementó.

Si bien el equipo de Mauricio Pellegrino no ganó para haber festejado, sí evidenció un alza notoria respecto a su último partido, pero sigue en una negativa racha donde no gana hace 7 partidos y es el peor equipo de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U volverá a la cancha el 24 de septiembre, cuando se tenga que desplazar al norte del país para enfrentar a Deportes Copiapó en calidad de visitante.