Universidad de Chile vuelve a vivir un proceso bastante dramático dentro del Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ hoy en día llevan ocho encuentros sin saber de victorias, algo que ha puesto a tambalear el proceso de Mauricio Pellegrino en la banca.

Sobre esto, un ídolo del club como lo es Diego Rivarola tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN y abordó lo que fueron las amenazas que recibieron parte de los dirigentes de la institución ante el mal momento del equipo en el torneo en las últimas horas.

“Ha pasado, viene pasando últimamente, a mi el tema de las amenazas de parte de las personas, no soy de avalar ese tipo de situaciones, pero si conozco el sentir del hincha, el hincha de la U viene muy frustrado en los últimos años, entonces cualquier momento de debilidad futbolística hoy, esto va a seguir pasando”, partió señalando Rivarola.

Siguiedno en su explicación, uno de los grandes goleadores del ‘Romántico Viajero’ explicó tajantemente que no avala ningún tipo de violencia, pero si aboga por la libertad de expresión ante la desaprobación de los hinchas ante el descontento por el presente del equipo.

La U no vive de un gran momento en el torneo nacional | Foto: Photosport

“Los hinchas quieren que su equipo gane y el equipo no gana, quieren que el equipo mejore, pero no mejora. Repito, no con agresiones, no avaló ninguna de esas situaciones, pero el hincha está sentido y no está contento, no está contento con el equipo, ni con la dirigencia, eso no lo vamos a cambiar nosotros”, declaró en ESPN.

Finalmente, Rivarola fue muy claro en señalar que los jugadores de la plantilla también tienen que tener una fuerte autocritica puertas adentro por el mal momento del equipo y que indica que se pone 100% en los zapatos del hincha de la U.

“Los jugadores tienen que asumir la responsabilidad, es más muchos como jugadores y me incluyo, nos tuvimos que ir de un equipo por no andar bien, el fútbol es así también y es parte de. Las responsabilidades hoy en la U son compartidas absolutamente, son todos culpables, de arriba hacia abajo, cada uno en mayor o menor medida”.

“Hoy el sentir del hincha de la U, a mi forma de ver es entendible, el hincha de la U tiene por qué estar enojado”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino se verán las caras ante Audax Italiano el próximo lunes 2 de octubre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura.