Este 29 de agosto, se realizará el clásico “arengazo” de los hinchas de Colo Colo previo al Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile. Pese a que los azules no han hecho el llamado al “banderazo”, un diputado emitió una extensa carta hacia el cuadro universitario por este hecho.

A través de un comunicado, indicaron que: “El diputado Eduardo Durán, representante del Distrito 13 de la Región Metropolitana, entregó este martes en el Centro Deportivo Azul una carta dirigida a la concesionaria Azul Azul, solicitando que se evite la realización del tradicional “banderazo” previo al próximo partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile”.

“La petición busca resguardar la seguridad y tranquilidad de los vecinos de La Cisterna, quienes en años anteriores se han visto afectados por desórdenes, incivilidades y hechos de violencia asociados a esta actividad, especialmente en Avenida El Parrón y en el Condominio de Departamentos San Vicente. Estos sectores han sufrido reiteradamente ruidos, fuegos artificiales y daños en el espacio público”, agregan.

Las declaraciones del diputado Durán

Pese a que desde la barra oficial de los azules no se ha hecho ningún llamado al tradicional “banderazo”, muy probablemente por el crítico momento que atraviesan muchos de sus hinchas por el triste episodio de violencia en Avellaneda, el diputado Durán enfatizó en prevenir la violencia en el sector aledaño al CDA.

“No podemos seguir normalizando manifestaciones que terminan en caos en las calles, fuegos artificiales, consumo de drogas y destrucción de señaléticas y mobiliario urbano. Esto genera temor en las familias, en los adultos mayores y especialmente en niños con trastorno del espectro autista, que sufren con los ruidos, además de los animales que también se ven afectados”, señaló el parlamentario.

En la misiva, Durán también solicitó al club que en adelante no se autoricen este tipo de actividades, con el fin de prevenir incidentes mayores y proteger la convivencia en la comuna. “Queremos que el fútbol siga siendo una fiesta deportiva, no un motivo de angustia para quienes viven alrededor del estadio y del Centro Deportivo Azul. La seguridad y la paz de los vecinos deben estar por sobre cualquier manifestación violenta”, agregó.

Asimismo, el diputado recalcó que la concesionaria tiene una obligación con la comunidad que rodea el campo de entrenamiento, pues son precisamente esos vecinos los más golpeados por los actos de violencia e incivilidades. “No se trata solo de hinchas celebrando; hablamos de familias que ven afectada su vida cotidiana por hechos que no deberían repetirse. Le pido a Azul Azul que sea un mejor vecino”, recalcó.

Finalmente, Durán llamó a la dirigencia a colaborar activamente en la prevención de la violencia vinculada al fútbol, subrayando que esta responsabilidad es compartida entre autoridades, clubes e hinchas. En este sentido, recordó los graves hechos ocurridos recientemente en la cancha de Independiente de Avellaneda, como un ejemplo de lo que se debe evitar en nuestro país.

La extensa carta del diputado Durán que llegó a las oficinas de Michael Clark.

Como mencionamos, lo llamativo de la situación es que al menos hasta ahora, la barra del cuadro universitario, quien es la que generalmente hace el llamado al “banderazo”, no ha emitido declaración alguna de su posible realización.