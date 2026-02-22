En la previa del crucial encuentro entre Deportes Limache y Universidad de Chile, el director técnico Víctor Rivero analizó el presente de su rival y salió en defensa del trabajo de su colega, Francisco “Paqui” Meneghini, subrayando las dificultades de implementar ideas tácticas en los clubes de alta convocatoria.

Rivero en conversación con El Deportivo, fue enfático al señalar que la principal barrera en los equipos grandes es la falta de paciencia institucional. Según el estratega de Limache, la exigencia de ganar todos los fines de semana atenta contra la consolidación de procesos futbolísticos complejos.

“En los grandes no tienes el tiempo necesario para llevar a cabo tu idea… lamentablemente el tiempo apremia”, afirmó Rivero.

Análisis táctico: La nueva delantera azul

Al ser consultado por las diferencias entre la versión actual de la “U” y procesos anteriores, Rivero identificó una renovación profunda en el ataque universitario. El técnico destacó que la escuadra laica cambió casi toda su delantera, lo que justifica la necesidad de un periodo de adaptación para lograr el “buen funcionamiento” característico de los equipos dirigidos por Meneghini.

“Lo que pasa es que requiere tiempo. Cambió toda su delantera. Los equipos de Paqui siempre tienen muy buen funcionamiento y eso necesita tiempo. Lamentablemente los entrenadores en equipos grandes no lo tienen, porque deben ganar todos los fines de semana”, indicó.

Víctor Rivero solidariza con Paqui Meneghini.

El enfoque de Limache

Tras el envión anímico que significó vencer a Colo Colo, Rivero mantuvo la cautela respecto a si su equipo debe ser considerado candidato al título. Para el entrenador, la clave de Limache radica en la regularidad emocional y operativa: