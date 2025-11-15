Deportes Limache está teniendo una temporada de dulce y agraz en el fútbol chileno, donde está instalado en la gran final de la Copa Chile, pero todavía no zafa por completo de bajar a la segunda categoría del balompié criollo.

Uno de los grandes problemas que aqueja al equipo dirigido por Víctor Rivero son los minutos de juveniles, ya que a falta de tres compromisos el equipo debe 252 minutos y solo restan 270 en juego.

El DT profundizó su reclamo en conversación con Radio Agricultura: “Los equipos grandes a nosotros no nos juegan con juveniles. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras ellos tienen la libertad de decidir, nosotros tenemos que cumplir la norma y jugar noventa minutos con un juvenil en cancha”, dijo

Limache lucha por la salvación. | Foto: Photosport

Rivero apunta directamente al Cacique y la U: “Cuando los grandes sí ponen a un juvenil, les ganamos. Pasó con Colo Colo en ese partido que terminamos empatando. Pasó con la U cuando jugaron con juveniles en Quillota: les ganamos”.

“Ahí también hay un tema con el reglamento: nuestros juveniles han sumado más minutos que todos los juveniles de Colo Colo juntos. Pero nosotros asumimos la regla y la enfrentamos con convicción, porque creemos que podemos sacar esto adelante”, complementó.

Más allá del reclamo en contra del Cacique, lo cierto es que Deportes Limache tendrá que cumplir la regla en los tres partidos que le resta si no quiere sufrir la pérdida de puntos que bien podrían complicar las chances de permanencia en Primera División.

En síntesis

Deportes Limache debe cumplir 252 minutos de juveniles con solo 270 restantes en juego.

El DT Víctor Rivero criticó que equipos grandes como Colo Colo y la U no usan juveniles.