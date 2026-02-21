Todo parece indicar que la gran polémica entre los clubes del fútbol chileno y la casa de apuestas ‘Apuestas Royal’ se habría solucionado en las últimas horas, luego que Deportes Limache diera a conocer importantes novedades.

Y es que todo comenzó hace unos días cuando el propio elenco de la región de Valparaíso había denunciado que la casa de apuestas que se había hecho main sponsor de 11 clubes de Primera División esta temporada no había cancelado la primera cuota del contrato.

El mismo presidente del club limachino, César Villegas había acusado que la empresa de origen venezolano y con sede comercial en Curazao, había prácticamente desaparecido.

“Nosotros mandamos un correo ayer y hoy nuevamente. Si de aquí a mañana no cancelan la cuota, nosotros para el partido con la U saldremos con el sponsor tapado y ya el lunes buscaríamos las medidas pertinentes y otro auspiciador”, había acusado el dirigente.

“La fecha de pago era el 31 de enero y, a la fecha, no han respondido ni los WhatsApp ni los correos. Así no nos gusta trabajar, porque uno hace una planificación en base a los flujos e ingresos”, apuntaron.

Pagaron y todo solucionado

Sin embargo todo se habría solucionado en las últimas horas. El mismo conjunto ‘Tomatero’ afirmó en sus redes sociales que la millonaria casa de apuestas había pagado la cuota.

“Tras gestiones encabezadas por nuestro Presidente, César Villegas Mena, nuestro main sponsor, canceló la cuota atrasada por lo que nuestra relación se mantiene firme y bajo los acuerdos alcanzados a principios de año y plasmados en un contrato”, señalaron.

“Las conversaciones permitieron además generar un plan de pago con nuestro auspiciador Apuestas Royal fortaleciendo aún más nuestra relación”, cerraron.

En síntesis…