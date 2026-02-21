Universidad de Chile tiene todo listo para medirse ante Deportes Limache por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil tendrá que conseguir una victoria si no quiere hundirse en la tabla de posiciones.

Sin embargo, la misión es compleja: enfrentará al segundo mejor ubicado en el certamen local. Y es más, el cuadro cervecero obtendrá un importante rédito económico en caso de bajar a los azules.

¿Por qué? Según detalló El Deportivo de La Tercera, la cúpula limachina le ofreció un notable incentivo al plantel liderado por Víctor Rivero. Si consigue los tres puntos, recibirá un jugoso depósito.

“Frente a tal escenario, la dirigencia de Deportes Limache le prometió un millonario premio al plantel. Si vencen a los azules en Ñuñoa, se les entregará un cheque de $10 millones a repartir“, lanzó el medio.

Luego, agregó: “El estímulo económico no es una situación nueva para los futbolistas de Deportes Limache. Cuando vencieron a Colo Colo por 3-1, el equipo se embolsó $7 millones“.

Víctor Rivero y Deportes Limache quieren amargar a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El incentivo para Universidad de Chile

Cabe consignar que la escuadra universitaria aún no suma triunfos en la competencia nacional. Por ende, su motivación alude al orgullo deportivo: el cuerpo técnico de Francisco Meneghini está tambaleando.

Tal encuentro entre azules y tomateros, válido por la cuarta fecha de la Liga de Primera, se jugará este domingo 22 de febrero. Será desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

En resumen: