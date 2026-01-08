En la Universidad de Chile ha existido una tremenda euforia tras lo que fue el retorno oficializado de Eduardo Vargas para esta temporada, algo que fue anhelado por todos los hinchas de la U.

En las últimas horas, desde la cuenta de Tik Tok de la Universidad de Chile se le hizo una entretenida serie de preguntas al ‘Edu’, en la que sorprendió con muchas de sus respuestas a los hinchas.

Primero fue consultado sobre quien fue el compañero más talentoso con el que compartió, en el que eligió a Edson Puch:“Jugué con muchos, pero como es mi característica, para mí Puch”

Luego al goleador se le consultó por su gol más importante con la camiseta de la Universidad de Chile, en la que no dudó con su elección: “El primero de la final de la Sudamericana en Quito”.

Vargas se confesó con todo | Foto: Photosport

Después a Vargas se le consultó qué sintió tras volver al Centro Deportivo Azul: “Se me erizó la piel y después levantando algún título” y un momento que le gustaría revivir en la U: “Levantando la Sudamericana”.

Finalmente, a Vargas se le preguntó con qué compañero anhelaba más poder compartir en la U, en donde escogió a Charles Aránguiz y si tenía algún sueño pendiente, en la que declaró: “Ninguno, ya lo realicé ahora, que era volver”, cerró.