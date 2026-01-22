El futuro de Lucas Assadi en Universidad de Chile sigue con la puerta abierta en el mercado de fichajes. El talentoso volante ofensivo continúa siendo sondeado desde el extranjero, aunque hasta ahora no ha llegado una oferta que satisfaga las pretensiones económicas de Azul Azul, que exige al menos, 5 millones de dólares para concretar un traspaso.

En ese escenario, el relator deportivo Alejandro Lorca analizó la situación del formado en los azules y entregó un consejo claro en conversación con Bolavip Chile. “Tomando en consideración el interés del club y el interés futbolístico, yo creo que a él le conviene consolidarse un año más o por lo menos un tiempo más en la U y disfrutar como titular esta temporada y a partir de allí sin duda salir”, señaló el comunicador.

Para Lorca, Assadi debería quedarse un año más en la U (Photosport).

Para Lorca, la temporada 2026 le puede jugar a favor al ‘10’ azul. “A fin de año le van a seguir llegando las ofertas, y él se va a ir mucho más consolidado en la medida que tenga una buena temporada, que sea titular pleno y que además aporte con goles. Le conviene mucho más aguardar este año y salir consolidado que ir a la aventura”, reflexionó.

El relator también puso como ejemplo el caso de Lucas Cepeda, recientemente vendido al Elche. “Es un club de primera división de España que es una liga importante, pero como el club no es tan relevante, Cepeda puede ganarse el puesto de titular y luego dar el salto a un equipo como Real Betis o Valencia CF, que están en la primera barrera”, explicó.

Finalmente, Lorca insistió en que Assadi debería priorizar quedarse un año más en la U para crecer: “A él le convendría estar consolidado futbolísticamente, físicamente y anímicamente una temporada más en la U antes de venderlo al extranjero”, concluyó.

Datos clave…