Universidad de Chile tiene una incógnita viva en el mercado de fichajes. A poco del inicio de las competencias oficiales, el conjunto estudiantil no tiene certeza sobre qué pasará con Lucas Assadi.

Si bien Atlético Mineiro se alejó en este período, las grúas internacionales tienen plazo de sobra para incorporar a la figura de 22 años. Por ello, Azul Azul ya tiene estructurado el plan de acción en caso de una nueva propuesta.

Así lo detalló El Deportivo de La Tercera, entregando las tres condiciones que la cúpula universitaria exigirá para vender a una de las mayores estrellas de su plantel. Por el momento, entrena en La Cisterna.

“El monto que la U pide por su carta (no menos de cinco millones de dólares), la forma de pago (al contado y en una sola cuota) y también lo que el volante ofensivo desea obtener (a nivel económico) en esta operación”, reveló el medio.

Cabe consignar que el oriundo de Puente Alto tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2026. Por el momento, no asoma una renovación en su futuro.

Por el momento, Lucas Assadi se mantiene en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el seleccionado nacional disputó una totalidad de 30 compromisos con el club de sus amores. En ellos, logró anotar 11 goles y aportar con seis asistencias.

En 2026, ya exhibió destellos de su calidad: estuvo presente en el encuentro amistoso ante Santiago Wanderers y brilló. Se anotó con tres asistencias en la victoria 3-1.

En resumen: