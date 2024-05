En el cuerpo técnico de la U ya están al tanto del caso. Sin embargo, no afectaría en el once titular.

Universidad de Chile encendió las alarmas por un problema médico en el plantel. En la antesala de la visita a Everton, un jugador del plantel dirigido por Gustavo Álvarez presentó un cuadro gripal. A pesar de la preocupación, no influiría en el once titular para enfrentar a los viñamarinos.

Según información recabada por Bolavip Chile, en el plantel de la U hay un afectado por un cuadro gripal. Por el momento, se descarta que esté afectado por la influenza, ya que todos los jugadores están vacunados para, justamente, prevenir problemas de esta índole.

En un principio se pensó que la afección podía afectar al once titular ya predispuesto por Gustavo Álvarez, pero se descartó. El jugador no formaría parte de la estelaridad, por lo que el DT de la U no deberá mover las piezas para el último duelo de la primera rueda.

Por contraparte, todo el equipo titular de Universidad de Chile entrenó con normalidad este jueves. Los once jugadores que saltarán a la cancha del Estadio Sausalito no tuvieron problemas para realizar los trabajos y están a disposición del cuerpo técnico.

Gustavo Álvarez no deberá modificar la oncena de Universidad de Chile.

La formación de Universidad de Chile

Cabe destacar que durante la semana, Gustavo Álvarez modificó el esquema titular y decidió no alinear a Israel Poblete desde el comienzo. El volante dejará su puesto para que Matías Sepúlveda ingrese en el mediocampo. Acompañará a Marcelo Díaz y Federico Mateos.

Con dichas consideraciones, la formación de la U para enfrentar a Everton será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Marcelo Morales; Marcelo Díaz, Federico Mateos, Matías Sepúlveda; Maximiliano Guerrero, Luciano Pons y Leandro Fernández.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será ante Everton de Viña del Mar. Se disputará el domingo 2 de junio, desde las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito.