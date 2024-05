El emotivo regalo de Gustavo Álvarez a Héctor Tito Awad: "La verdad es que me sorprendió"

Un día de reencuentros fue el que se produjo en el Estadio Nacional para el partido entre Universidad de Chile y Ñublense de Chillán válido por la penúltima fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional de primera división.

Y uno de ellos, fue el regreso del comentarista de La Magia Azul, Héctor Tito Awad, a los estadios para participar in situ de una transmisión radial. Producto de la pandemia, el comunicador no volvió más a los recintos, hasta ahora.

En diálogo con BOLAVIP CHILE, Awad comentó que tras el partido fue a la sala de conferencias y tuvo palabras para un singular encuentro que sostuvo con el DT de la U, Gustavo Álvarez.

“Hoy día después de cuatro años fui al Estadio Nacional y tuve el honor de ir a la conferencia de prensa, quería saludar al profe personalmente, no hacerle preguntas y cuando terminó, el profe fue directo a dónde estaba yo y me dio un abrazo súper cariñoso”, confesó el periodista.

Fue ahí, cuando contó que el estratega tuvo un singular gesto hacia su persona. “La verdad es que me sorprendió. Conversamos un poco y me dijo ‘espera Tito, que te quiero mostrar algo’, volvió a los dos minutos y me regaló su polera, personal”, expresó la voz de La Magia.

El diálogo de Álvarez con Awad (La Magia Azul)

Awad sobre Gustavo Álvarez: “Lo respeto y lo admiro”

Tras dar a conocer el obsequio que le entregó el entrenador laico, el comentarista mostró toda su alegría y admiración por lo que hizo Álvarez con él a lo que se mostró sorprendido.

“Yo no sabía los conocimientos que tenía de mi persona lo cual me enorgullece. Yo soy un admirador de él, le tengo fe en lo que va a hacer. Nos vamos a juntar ahora, quedamos comprometidos para copuchar de la U y de fútbol que nos gusta”, señaló.

Finalmente, reiteró sus agradecimientos hacia Gustavo Álvarez, “es un honor que el entrenador haya tenido este gesto para este humilde servidor, hincha fanático de la U. Lo respeto, lo admiro, le tengo fe y es un caballero. Ojalá esté por mucho tiempo en la U y le vaya muy bien”, cerró Awad.

Tito Awad luciendo el regalo de Álvarez (Bolavip)

¿Cuál es el próximo partido de la U en el Campeonato Nacional?

La U cerrará su participación en la primera rueda del Campeonato Nacional como visita ante Everton. El duelo se jugará este domingo 2 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Sausalito.