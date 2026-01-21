La llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile sigue generando repercusiones en el fútbol chileno y, sobre todo, en Colo Colo, club donde el delantero argentino vivió uno de los episodios más polémicos de su carrera.

El “Gato” vuelve al país en medio de una fuerte controversia, marcada por su conflictiva salida del Cacique en 2022 y por la herida abierta que dejó entre los hinchas albos.

El fichaje del atacante por la U no solo reavivó viejos fantasmas en Macul, sino que también encendió un debate intenso en redes sociales, donde los fanáticos de ambos equipos han cruzado opiniones, críticas y burlas.

Juan Martín Lucero ya entrena a la par de sus nuevos compañeros en el CDA | FOTO: Universidad de Chile

El gesto familiar que acompañó el arribo del “Gato” Lucero a la U

En ese clima de alta tensión, cualquier gesto, palabra o publicación vinculada al entorno del delantero adquiere una connotación especial. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en las últimas horas, cuando un mensaje desde su círculo más íntimo llamó poderosamente la atención.

A través de sus redes sociales, Victoria, la hermana del ariete de 34 años —quien en su momento celebraba los goles del “Gato” en el Cacique y coreaba canciones albas— reaccionó a la llegada del delantero al Romántico Viajero con un breve pero contundente mensaje en Instagram.

“Qué lindo verte feliz”, escribió, frase que fue acompañada de un emoji de corazón.

El mensaje fue interpretado como un respaldo familiar al nuevo desafío del “Gato” en el Centro Deportivo Azul, reforzando la idea de que el jugador está cómodo y convencido de su decisión, pese a los comentarios negativos de los simpatizantes colocolinos.

Lo cierto es que, más allá de lo futbolístico, el regreso del ex Fortaleza de Brasil a Chile seguirá dando que hablar dentro y fuera de la cancha.

En síntesis…

La llegada de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile sigue dejando lecturas fuera de la cancha.