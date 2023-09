Universidad de Chile no levanta cabeza y acumula 8 encuentros sin saber de victorias. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino cayó por 3 a 1 ante Deportes Copiapó, resultado que hizo que los azules se quedaran estancados en el décimo puesto con 31 puntos.

El Romántico Viajero deberán dar rápidamente vuelta la página y enfocarse en lo que será el trascendental duelo ante Audax Italiano, el cual se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura.

Al finalizar el encuentro ante el León de Atacama, el periodista Cristián Caamaño no tuvo piedad con el entrenador argentino, quien sigue en la cuerda floja tras los malos resultados obtenidos en la segunda rueda del Campeonato Nacional.

“Dos puntos de los últimos 24, si eso no es causal de despido de un entrenador y hay que ver que decisión toma Pellegrino y si tiene la valentía de renunciar. No creo, si no lo hizo después de cuatro derrotas muy difícil que lo haga en estos momentos”, indicó en un comienzo el comunicador en Radio Agricultura.

Agregando que “la U se está metiendo en un problema gravísimo, se están acercando los del fondo, hay que ver que ocurre con Magallanes, pero claramente lo de Pellegrino en la U es insostenible”.

“Así como va no sería raro y como se siguen acumulando las derrotas, no sería raro que llegara a las últimas fechas con chances de perder la categoría”, cerró.