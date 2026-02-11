La estadía de Francisco Meneghini en Universidad de Chile ha sido corta y compleja. Si bien tan solo tiene dos partidos oficiales en el cuerpo, el DT no ha convencido a los hinchas ni a los referentes de la institución.

Uno de los que no confía en sus capacidades es Héctor Hoffens. El emblema del conjunto estudiantil conversó con BOLAVIP Chile y se desahogó por lo exhibido por el entrenador argentino.

Un importante punto: llamó a no tenerle paciencia al estratega azul. Para él, un equipo de la magnitud de Universidad de Chile no puede darse ese lujo, menos sin sumar victorias en el certamen local.

“Empezó mal desde el inicio, es un técnico argentino sin esa prepotencia, sin ese bla bla, sin ese verso, es un técnico opaco. La verdad que me ha llamado la atención lo débil de su personalidad“, reflexionó.

“Me ha llamado mucho la atención y es preocupante (…) Yo pienso que se ve un futuro oscuro, no tiene por dónde. Él empezó mal las cosas, él las hizo todas mal, ahora no sé quién fue el que lo eligió”, agregó.

Chico Hoffens no le tiene fe a Francisco Meneghini en Universidad de Chile. (Foto: Archivo)

El futuro de Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Finalmente, consultado sobre cuál será el desenlace de la historia del DT, el mítico delantero habló fuerte y claro: pronostica una inminente salida. No le tiene mucha fe a su proceso en el club de sus amores.

“Estamos con casi tarjeta roja, más cerca de la roja que de la amarilla. Tampoco hay dónde elegir quién puede venir, es que es preocupante la situación, porque las cosas no se han hecho bien desde el principio“, cerró.

En resumen: