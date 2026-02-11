El mercado de fichajes sigue activo y entrega movimientos de todo tipo. Por ejemplo, un jugador con cuestionado paso por Universidad de Chile emigró a la Tercera B.
¿De quién se trata? Luego de disputar la Liga de Primera 2025, le entregó un radical giro a su carrera para recalar en el amateurismo. Ese es el caso de Yonathan Andía.
A través de redes sociales, el lateral derecho fue anunciado en Deportes Iberia. El cuadro de Los Ángeles lo incorporó para su retorno a las competencias: se ausentó en la última temporada.
“Forjó su camino desde el fútbol amateur hasta consolidarse en Primera División, con pasos por Unión La Calera, Universidad de Chile y la Selección Chilena, es nuevo jugador del CDSC Iberia Los Ángeles”, lanzó el comunicado.
Luego, agregó: “Lateral de experiencia, carácter y jerarquía, integró el equipo ideal de Primera División en 2020 y viene de disputar la temporada 2025 con Deportes Limache, sumando 21 partidos en Primera División”.
El paso de Yonathan Andía por Universidad de Chile
Cabe consignar que el futbolista en cuestión defendió la camiseta azul entre 2021 y 2023. En dicho proceso, logró jugar 86 compromisos, en los que anotó tres goles y aportó con cinco asistencias.
De esta manera, suma el sexto club de su carrera. Además de representar a los universitarios, registra estadías en elencos como Unión La Calera y Deportes Iquique, entre otros.
En resumen:
- De Limache a Los Ángeles: Durante la temporada 2025, el lateral defendió a Deportes Limache en la máxima categoría, donde disputó 21 partidos, demostrando que aún mantenía vigencia competitiva.
- Trayectoria destacada: Iberia resaltó su jerarquía al anunciarlo: “Lateral de experiencia, carácter y jerarquía, integró el equipo ideal de Primera División en 2020 y pasó por la Selección Chilena”.
- Regreso a las raíces: Cabe recordar que Andía se formó y saltó al profesionalismo precisamente desde el fútbol amateur, por lo que este movimiento representa una suerte de cierre de ciclo en su carrera.