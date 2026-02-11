El mercado de fichajes sigue activo y entrega movimientos de todo tipo. Por ejemplo, un jugador con cuestionado paso por Universidad de Chile emigró a la Tercera B.

¿De quién se trata? Luego de disputar la Liga de Primera 2025, le entregó un radical giro a su carrera para recalar en el amateurismo. Ese es el caso de Yonathan Andía.

A través de redes sociales, el lateral derecho fue anunciado en Deportes Iberia. El cuadro de Los Ángeles lo incorporó para su retorno a las competencias: se ausentó en la última temporada.

“Forjó su camino desde el fútbol amateur hasta consolidarse en Primera División, con pasos por Unión La Calera, Universidad de Chile y la Selección Chilena, es nuevo jugador del CDSC Iberia Los Ángeles”, lanzó el comunicado.

Luego, agregó: “Lateral de experiencia, carácter y jerarquía, integró el equipo ideal de Primera División en 2020 y viene de disputar la temporada 2025 con Deportes Limache, sumando 21 partidos en Primera División”.

Yonathan Andía es nuevo jugador de Deportes Iberia. Pasó por Universidad de Chile entre 2021 y 2023. (Imagen: Photosport)

El paso de Yonathan Andía por Universidad de Chile

Cabe consignar que el futbolista en cuestión defendió la camiseta azul entre 2021 y 2023. En dicho proceso, logró jugar 86 compromisos, en los que anotó tres goles y aportó con cinco asistencias.

De esta manera, suma el sexto club de su carrera. Además de representar a los universitarios, registra estadías en elencos como Unión La Calera y Deportes Iquique, entre otros.

