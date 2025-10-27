No cabe duda que en Universidad de Chile están muy molestos con lo ocurrido el fin de semana donde perdieron el Clásico Universitario y, sufrieron la lesión de Lucas Assadi, el que no podrá viajar a Argentina para el crucial duelo ante Lanús.

Uno que no está nada contento con lo ocurrido, es el histórico azul Héctor Chico Hoffens, el que en conversación con BOLAVIP apunta a la poca equidad de la ANFP y tal como Michael Clark, apunta los misiles al presidente del organismo, Pablo Milad.

“Somos el único equipo chileno compitiendo en el plano internacional y estamos representando al país, hay que respaldar y ayudar a la U, pero no ha recibido ninguna atención”, dispara el ex delantero.

Igualmente Hoffens cree que “a pesar de todo había que jugarlo, se jugó y se perdió, no nos fue bien, hay cosas que no se pueden manejar”.

El recordado atacante que utilizaba las medias abajo y no usaba canillera, reitera que en Quilín no son equitativos. “Ese es el problema, que la ANFP favorece a algunos y a otros no, la U se ha visto perjudicada en todos estos aspectos”, aseguró.

Héctor Hoffens le cae con todo a la ANFP.

Héctor Hoffens se cuadra con Michael Clark y sus acusaciones contra Pablo Milad

“Le encuentro razón, además la Católica no hizo ni un esfuerzo, se pasaron, y mira la lesión de Lucas Assadi, uno no espera esto y ahora tenemos a uno de los mejores jugadores afuera, gracias ANFP”, cerró.