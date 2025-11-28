Hace días que se anunció con bombos y platillos que pese al cierre de la Teletón igualmente Universidad de Chile iba a poder usar el Estadio Nacional para el partido ante Coquimbo Unido por la fecha 29.

Sin embargo, la primera programación instaló el partido el lunes 1 de diciembre, luego el 2, y este viernes todo dio un giro inesperado, porque el encuentro se jugará en definitiva en el estadio Santa Laura el próximo martes 2, a las 18:00.

“Nos cuesta entender la decisión de la autoridad, que no es el IND ni la Delegación Presidencial Metropolitana, que negó el uso del Estadio Nacional”, publicó la U en su sitio web.

Por eso todos los dardos se dirigieron al Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el que fue cuestionado en redes sociales por los hinchas azules.

BOLAVIP conversa con un ídolo de la U, Héctor Hoffens, el que no se anduvo con vueltas y le cae con todo al Ministro del Deporte.

Héctor Hoffens no tuvo piedad de Jaime Pizarro.

“Qué pena, qué pena que un partido tan importante dependa de un puesto tan distinguido como el del ministro de Deportes“, aseguró el ex delantero.

Agregando que “¿y la gente está pintada? la autoridad debe ocuparse de la seguridad, comodidad y todo lo que sea para el público. Pero, lamentablemente está pasando esto”

Hoffens pega palos por todas partes: “Mal que haya gente que todavía no esté de acuerdo con las políticas de unirse y de pacificar más el deporte”.

Hoffens apunta a la cuna colocolina de Jaime Pizarro

“Él siempre ha sido un jugador que fue identificado plenamente con el color blanco. Tiene que ser así, pero es lamentable, y es lamentable no sólo por la U, por todo el deporte chileno”, cerró.